Participação dos Emirados no Brics amplia parcerias e fortalece comércio global

ABU DHABI, 11 de setembro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos participam da 18ª Cúpula do Brics, em Nova Délhi, capital da Índia, nos dias 12 e 13 de setembro, como membro pleno do grupo desde janeiro de 2024. A participação apoia os esforços do país para ampliar suas parcerias econômicas e comerciais e fortalecer sua presença nos mercados globais, ao mesmo tempo que acrescenta ao bloco uma economia que funciona como polo mundial de comércio, investimentos e logística.

A participação dos Emirados ganha relevância diante do peso econômico do Brics, cujos integrantes representam cerca de 49,5% da população mundial, quase 40% do PIB global e 26% do comércio internacional.

A entrada no grupo está alinhada à política de abertura econômica e diversificação de parcerias dos Emirados e cria oportunidades para desenvolver corredores comerciais, ampliar canais de investimento e negócios e fortalecer a cooperação com economias emergentes e em desenvolvimento.

O comércio exterior não petrolífero entre os Emirados e os países do Brics superou US$ 312 bilhões em 2025, ante US$ 243 bilhões em 2024, alta de 28,5%.

Os integrantes do bloco responderam por cerca de 31% de todo o comércio exterior não petrolífero dos Emirados, 34% das importações, 23% das exportações não petrolíferas e 28% das reexportações.

Esse avanço coincide com a expansão do Programa de Acordos de Parceria Econômica Abrangente (CEPA) dos Emirados. Desde seu lançamento, em setembro de 2021, 38 acordos foram assinados, entre eles os firmados com Índia e Indonésia, ambos integrantes do Brics.

China e Índia são os principais parceiros comerciais dos Emirados dentro do grupo. O comércio exterior não petrolífero com a China alcançou US$ 111,5 bilhões em 2025, alta de 24,5%, e superou US$ 100 bilhões pela primeira vez, impulsionado pela expansão da cooperação em comércio, investimentos, indústria, tecnologia e logística.

O comércio não petrolífero com a Índia chegou a 107,5 bilhões de dirhams (cerca de US$ 29,3 bilhões) no primeiro semestre de 2026, apoiado pelo Acordo de Parceria Econômica Abrangente entre os dois países.

O Acordo sobre Comércio de Serviços e Investimentos entre Emirados e Rússia entrou em vigor, ampliando a cooperação em serviços e investimentos de maior valor agregado e complementando o Acordo de Parceria Econômica Abrangente entre os Emirados e a União Econômica Eurasiática (EAEU).

O comércio não petrolífero entre Emirados e Rússia atingiu US$ 20,4 bilhões em 2025, aumento de 77,7% em relação a 2024 e quase o dobro dos US$ 10,8 bilhões registrados em 2022.

O comércio bilateral com o Brasil superou US$ 5,4 bilhões, acompanhado pela expansão da cooperação em investimentos, infraestrutura e logística.

A participação no Brics reforça ainda o papel dos Emirados como polo logístico do grupo. O país aproveita sua localização estratégica, infraestrutura avançada e redes comerciais para desenvolver corredores multimodais que reduzem o tempo de transporte e facilitam o fluxo de comércio entre os integrantes do bloco e os mercados globais.

Nesse contexto, os Emirados desenvolveram rotas que conectam Paquistão, Afeganistão e Ásia Central, reduzindo para cerca de dez dias o tempo de trânsito de cargas pelo porto de Karachi até o Uzbequistão.

A participação no grupo também abre oportunidades para ampliar o fluxo de investimentos para os Emirados, sobretudo dos países do Brics, importantes fontes de investimento estrangeiro direto em mineração, transportes, serviços financeiros, tecnologia da informação, energia limpa e indústria automotiva. Esses setores estão alinhados às prioridades do país para a nova economia, inovação e diversificação econômica.

Os países do Brics, por sua vez, se beneficiam da posição dos Emirados como polo global de comércio, investimentos e desenvolvimento econômico e como plataforma logística de conexão entre mercados. O país já mantém investimentos nos integrantes do bloco em áreas como infraestrutura, segurança alimentar, energia limpa, transportes e indústria.

A participação dos Emirados no Brics contribui para o desenvolvimento de relações econômicas equilibradas, promove o crescimento sustentável e amplia a presença do país em mercados emergentes e em desenvolvimento. Também aumenta sua participação nas iniciativas econômicas e financeiras do grupo.