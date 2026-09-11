Fórum Empresarial do Brics discute comércio, cadeias de suprimentos e economia digital

NOVA DÉLHI, 11 de setembro de 2026 (WAM) — O Fórum Empresarial do Brics começou nesta sexta-feira (11), em Nova Délhi, com a participação do presidente da Dubai Chambers, Sultan bin Saeed Al Mansoori, além de autoridades, líderes empresariais e representantes de instituições financeiras e startups de países-membros e parceiros do grupo.

O fórum tem como foco ampliar a cooperação econômica entre os países do Brics e desenvolver parcerias em comércio, investimentos, cadeias de suprimentos e economia digital, além de incentivar a inovação e uma maior integração das cadeias de valor.

A programação inclui cinco painéis principais. O primeiro, “Fortalecimento do comércio e das cadeias de suprimentos no Brics”, analisa formas de ampliar o comércio por meio da redução de entraves logísticos e regulatórios e da construção de cadeias de suprimentos mais resilientes entre os países do grupo. O segundo, “Fortalecimento da agricultura e da segurança alimentar no Brics”, discute a cooperação em agricultura, comércio agrícola, cadeias de abastecimento de alimentos, tecnologia e inovação.

O terceiro painel, “Destravar o comércio de serviços entre os países do Brics: novos caminhos para crescimento e cooperação”, examina formas de expandir o comércio de serviços entre os integrantes do grupo e identificar novas oportunidades de crescimento e cooperação. O quarto, “Mulheres nos negócios: impulsionando parcerias transfronteiriças entre as economias do Brics”, concentra-se no fortalecimento da participação feminina nos negócios e nas parcerias econômicas transfronteiriças.

O quinto painel, “Impulsionando o futuro: economia digital e inovação no Brics”, destaca o papel crescente da tecnologia, da transformação digital e da inovação no apoio ao crescimento econômico e à integração entre as economias do grupo.

A participação dos Emirados Árabes Unidos no fórum conta com a presença de importantes instituições e empresas nacionais dos setores de comércio, indústria, tecnologia e transportes, refletindo a posição do país como polo de comércio, investimentos e logística e como elo entre as economias do Brics e os mercados globais.

O fortalecimento da participação das mulheres na economia e nos negócios também integra a agenda do Brics, com foco em ampliar a presença de empresas lideradas por mulheres no comércio e nas parcerias econômicas entre os integrantes do grupo, facilitar o acesso a financiamento e plataformas digitais e ampliar o acesso aos mercados.

A participação dos Emirados nas atividades da Aliança Empresarial de Mulheres do Brics reflete o papel ativo das mulheres emiradenses na formulação de iniciativas de cooperação econômica transfronteiriça, especialmente nas áreas de finanças, tecnologia, turismo, economia criativa e segurança alimentar, apoiando os esforços do grupo para construir parcerias econômicas mais inclusivas e sustentáveis.