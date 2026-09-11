Presidente dos Emirados se reúne com ex-premiê da Alemanha Angela Merkel durante visita de Estado

BERLIM, 11 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com a ex-chanceler da Alemanha Angela Merkel durante sua visita de Estado ao país.

Mohamed bin Zayed destacou o papel de Merkel no fortalecimento das relações entre Emirados e Alemanha durante o período em que esteve no cargo, contribuindo para ampliar a cooperação e os laços econômicos entre os dois países. O presidente desejou à ex-chanceler saúde e felicidade.

Angela Merkel agradeceu a Mohamed bin Zayed e desejou aos Emirados e à população do país progresso e prosperidade contínuos. A ex-chanceler também manifestou votos de que as relações entre os dois países continuem avançando.

A reunião contou com a presença do ministro da Indústria e Tecnologia Avançada, Sultan Ahmed Al Jaber.