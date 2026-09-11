Príncipe-herdeiro de Abu Dhabi chega à Índia para participar da 18ª Cúpula do Brics

NOVA DÉLHI, 11 de setembro de 2026 (WAM) -- O príncipe-herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, chegou à Índia para liderar a delegação dos Emirados Árabes Unidos na 18ª Cúpula do Brics, em Nova Délhi nos dias 12 e 13 de setembro de 2026, em nome do presidente emiradense, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

A delegação inclui o xeique Khalifa bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan, presidente da Corte do Príncipe-Herdeiro de Abu Dhabi; Reem Al Hashimy, ministra de Estado para Cooperação Internacional; Sultan Ahmed Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada; Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro do Comércio Exterior; Saeed Mubarak Al Hajeri, ministro de Estado; Saif Saeed Ghobash, secretário-geral do Conselho Executivo de Abu Dhabi e presidente do Gabinete do Príncipe-Herdeiro; Maryam Eid AlMheiri, presidente do Escritório de Mídia de Abu Dhabi e conselheira para Relações Estratégicas da Corte do Príncipe-Herdeiro; Abdulla Saif Al Nuaimi, embaixador dos Emirados Árabes Unidos na Índia; e Hamad Salem Rashed Balhbala, diretor-geral de Protocolo da Corte do Príncipe-Herdeiro.