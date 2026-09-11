Quinto avião de ajuda dos Emirados chega ao Nepal com 34 toneladas de suprimentos

Quinto avião de ajuda dos Emirados chega ao Nepal com 34 toneladas de suprimentos

KATMANDU, 11 de setembro de 2026 (WAM) — O quinto avião de ajuda dos Emirados Árabes Unidos chegou ao Nepal nesta sexta-feira (11) com 34 toneladas de assistência humanitária, como parte da ponte aérea mantida pelo país para apoiar as operações de socorro e atender as populações afetadas por enchentes e deslizamentos de terra.

A aeronave foi recebida pelo ministro do Interior do Nepal, Sudan Gurung; pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Mahabir Pun; e pelo embaixador dos Emirados Árabes Unidos no país, Abdulla Saeed Al Shamsi.

O avião transportou motos aquáticas, barcos de resgate, kits de ajuda, painéis solares, equipamentos especializados de busca e resgate e outros suprimentos humanitários destinados a reforçar a capacidade das equipes em campo, apoiar as operações de resgate e facilitar o acesso às áreas atingidas. Com a chegada do quinto avião, os Emirados já enviaram por via aérea cerca de 220 toneladas de ajuda humanitária e de emergência ao Nepal.

Gurung elogiou a assistência emiradense diante das difíceis condições enfrentadas em várias regiões do Nepal e destacou a importância dos suprimentos enviados, especialmente dos barcos de resgate e das motos aquáticas usados nas operações de busca e resgate.

A continuidade da ajuda reflete o compromisso dos Emirados de responder rapidamente a desastres e crises e prestar assistência humanitária urgente a países e comunidades afetados.

As operações de socorro continuam nas áreas atingidas pelo desastre, em coordenação com as autoridades nepalesas, com foco no apoio às ações em andamento e no atendimento às pessoas que mais precisam.