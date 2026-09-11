Quinto avião de ajuda dos Emirados chega ao Nepal com 34 toneladas de suprimentos

KATMANDU, 11 de setembro de 2026 (WAM) — O quinto avião de ajuda dos Emirados Árabes Unidos chegou ao Nepal nesta sexta-feira (11) com 34 toneladas de assistência humanitária, como parte da ponte aérea mantida pelo país para apoiar as operações de socorro e atender as populações afetadas por enchentes e deslizamentos de terra.

A aeronave foi recebida pelo ministro do Interior do Nepal, Sudan Gurung; pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Mahabir Pun; e pelo embaixador dos Emirados Árabes Unidos no país, Abdulla Saeed Al Shamsi.

O avião transportou motos aquáticas, barcos de resgate, kits de ajuda, painéis solares, equipamentos especializados de busca e resgate e outros suprimentos humanitários destinados a reforçar a capacidade das equipes em campo, apoiar as operações de resgate e facilitar o acesso às áreas atingidas. Com a chegada do quinto avião, os Emirados já enviaram por via aérea cerca de 220 toneladas de ajuda humanitária e de emergência ao Nepal.

Gurung elogiou a assistência emiradense diante das difíceis condições enfrentadas em várias regiões do Nepal e destacou a importância dos suprimentos enviados, especialmente dos barcos de resgate e das motos aquáticas usados nas operações de busca e resgate.

A continuidade da ajuda reflete o compromisso dos Emirados de responder rapidamente a desastres e crises e prestar assistência humanitária urgente a países e comunidades afetados.

As operações de socorro continuam nas áreas atingidas pelo desastre, em coordenação com as autoridades nepalesas, com foco no apoio às ações em andamento e no atendimento às pessoas que mais precisam.