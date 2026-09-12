Príncipe herdeiro de Abu Dhabi e premiê da Índia discutem fortalecimento das relações bilaterais

NOVA DÉLHI, 12 de setembro de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, para discutir a longa relação de amizade e cooperação entre os dois países e formas de fortalecer os laços bilaterais, ampliar a integração econômica e abrir novas frentes de parceria em setores estratégicos.

O encontro ocorreu durante uma recepção oferecida pelo primeiro-ministro indiano a Khaled bin Mohamed na Hyderabad House, em Nova Délhi, à margem da 18ª Cúpula do Brics.

Modi deu as boas-vindas ao príncipe herdeiro de Abu Dhabi e à delegação que o acompanhava e destacou a solidez e a profundidade das relações de longa data entre Emirados Árabes Unidos e Índia em diferentes áreas.

No início da reunião, Khaled bin Mohamed transmitiu a Modi as saudações do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e seus votos de saúde e bem-estar ao primeiro-ministro, além de progresso e prosperidade contínuos à Índia e à população do país. O príncipe herdeiro também agradeceu a hospitalidade e a recepção oferecidas à delegação dos Emirados.

Modi, por sua vez, transmitiu saudações a Mohamed bin Zayed e desejou prosperidade, progresso e bem-estar contínuos aos Emirados e à população do país.

A reunião abordou formas de ampliar a cooperação e a coordenação no âmbito da histórica relação de amizade e do Acordo de Parceria Econômica Abrangente (CEPA) entre os dois países, além do avanço contínuo dos laços bilaterais em diferentes áreas. Os dois lados também trocaram opiniões sobre temas de interesse comum.

Khaled bin Mohamed e Modi reafirmaram o compromisso de continuar fortalecendo a cooperação, apoiar a parceria para o desenvolvimento e ampliar seu alcance de forma a atender às aspirações e à visão das lideranças dos dois países e promover maior prosperidade e bem-estar para suas populações.

A reunião contou com a presença de xeique Khalifa bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan, presidente da Corte do Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi; Reem Al Hashimy, ministra de Estado para Cooperação Internacional; Sultan Ahmed Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada; Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro do Comércio Exterior; Saeed Mubarak Al Hajeri, ministro de Estado; Jassem Mohamed Bu Ataba Al Zaabi, presidente do Departamento de Finanças de Abu Dhabi; Saif Saeed Ghobash, secretário-geral do Conselho Executivo de Abu Dhabi e presidente do Gabinete do Príncipe Herdeiro; Maryam Eid AlMheiri, presidente do Escritório de Mídia de Abu Dhabi e assessora de Relações Estratégicas da Corte do Príncipe Herdeiro; Abdulla Saif Al Nuaimi, embaixador dos Emirados Árabes Unidos na Índia; e Hamad Salem Rashed Balhbala, diretor-geral do Protocolo do Príncipe Herdeiro na Corte do Príncipe Herdeiro.