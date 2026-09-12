Emirados Árabes Unidos destinam US$ 10 milhões em resposta humanitária ao Haiti

ABU DHABI, 12 de setembro de 2026 (WAM) — Por determinação do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e com acompanhamento de xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Dhafra e presidente do Crescente Vermelho dos Emirados (ERC, na sigla em inglês), o país destinou US$ 10 milhões em ajuda humanitária emergencial por meio da entidade para atender pessoas afetadas pela crise humanitária no Haiti.

O programa prevê o fornecimento de alimentos essenciais para reforçar a segurança alimentar, materiais para abrigo e serviços de saúde, água, saneamento e higiene, além de medicamentos, suprimentos e equipamentos médicos. A iniciativa também busca atender às necessidades crescentes dos deslocados internos e dos grupos mais vulneráveis.

O programa será executado em coordenação com as missões dos Emirados no exterior, organizações internacionais e entidades humanitárias. A cooperação busca melhorar a atuação em campo, identificar prioridades e necessidades reais e garantir que a ajuda chegue às pessoas e áreas mais vulneráveis.

A iniciativa dá continuidade à atuação de longa data dos Emirados em apoio a povos amigos durante crises e integra os esforços humanitários e de socorro do país no exterior para aliviar o sofrimento, ajudar as comunidades afetadas a enfrentar as consequências da crise e apoiar a recuperação inicial e a estabilidade local.

O Crescente Vermelho dos Emirados informou ter concluído os preparativos para executar o programa de acordo com as prioridades e necessidades identificadas em campo. A primeira fase terá como foco necessidades urgentes de alimentação, abrigo, saúde, água e saneamento.

O programa também dará apoio a entidades locais e parceiros humanitários no enfrentamento dos desafios humanitários, de segurança e logísticos provocados pelo aumento da violência e pelo crescimento do número de deslocados.

O Crescente Vermelho afirmou que acompanha de perto a situação humanitária no Haiti, em coordenação com seus parceiros, para identificar novas necessidades e oferecer o apoio necessário para reduzir os efeitos da crise e ajudar as comunidades afetadas a enfrentá-la.

O Haiti enfrenta uma crise humanitária cada vez mais grave devido ao aumento da violência, à insegurança e à deterioração dos serviços essenciais.

Dados internacionais mais recentes mostram que mais de 1 milhão de pessoas estão deslocadas dentro do país, cerca de metade delas crianças, enquanto milhões enfrentam insegurança alimentar e precisam de ajuda humanitária urgente.