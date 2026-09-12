Príncipe herdeiro de Abu Dhabi se reúne com presidente do Irã à margem da Cúpula do Brics

NOVA DÉLHI, 12 de setembro de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, à margem da 18ª Cúpula do Brics, em Nova Délhi, na Índia.

Durante o encontro, Khaled bin Mohamed e o presidente iraniano discutiram questões regionais e internacionais de interesse comum.

Os dois também ressaltaram a importância de apoiar os esforços para reduzir as tensões, promover a desescalada e fortalecer a estabilidade regional, além de ampliar as oportunidades de paz e desenvolvimento para os povos da região.