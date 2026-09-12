Príncipe herdeiro de Abu Dhabi lidera delegação dos Emirados na 18ª Cúpula do Brics em nome do presidente do país

NOVA DÉLHI, 12 de setembro de 2026 (WAM) — Em nome do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, liderou a delegação do país na 18ª Cúpula do Brics, aberta em Nova Délhi, na Índia, pelo primeiro-ministro indiano Narendra Modi.

No discurso de abertura, Modi deu as boas-vindas aos líderes e chefes de governo dos países-membros do bloco, aos chefes das delegações dos países convidados e aos representantes de organizações regionais e internacionais presentes no evento.

O primeiro-ministro indiano agradeceu ao Brasil pela presidência anterior do Brics e pelos esforços para garantir o êxito dos trabalhos do grupo. Modi também ressaltou a importância de fortalecer a cooperação multilateral e os laços econômicos entre os países do Sul Global para construir um sistema econômico mais resiliente e capaz de responder de forma eficaz a desafios comuns.

A participação dos Emirados na cúpula reflete o compromisso do país com os esforços conjuntos para moldar o futuro da governança global, promovendo uma maior participação de países em desenvolvimento e economias emergentes no fortalecimento de parcerias econômicas, no apoio aos fluxos de comércio e investimentos e na ampliação da cooperação dentro do Brics. O país também defende um modelo inclusivo de desenvolvimento e uma economia global mais resiliente, em benefício de interesses comuns, da estabilidade e do crescimento sustentável.

A cúpula teve uma sessão de alto nível sob o tema “Governança global inclusiva e fortalecimento do multilateralismo”, com a participação de líderes dos países-membros do Brics e chefes das delegações presentes. O encontro discutiu formas de avançar na governança global e tornar o multilateralismo mais eficaz, além de ampliar o papel dos países do Sul Global e apoiar a cooperação nos setores econômico, comercial e tecnológico.

As discussões também trataram da necessidade de construir economias mais resilientes e sustentáveis e mais preparadas para responder aos desafios globais e às rápidas transformações internacionais.

A sessão destacou ainda a importância de reunir esforços e desenvolver parcerias práticas entre os países do Brics para apoiar o crescimento econômico, facilitar o comércio e estimular investimentos, acelerar a inovação e a transformação tecnológica, garantir a segurança energética e alimentar e reforçar a sustentabilidade e a resiliência diante de crises e desafios comuns.

A cúpula terminou com a adoção da Declaração dos Líderes do Brics de Nova Délhi, que definiu prioridades para fortalecer a integração econômica e ampliar as parcerias entre os países-membros, apoiar o comércio e os investimentos dentro do grupo em setores prioritários e promover a inovação e a transformação do setor de energia.

O documento também defendeu maior cooperação em inteligência artificial e tecnologia financeira para ampliar a interconexão dos mercados emergentes, apoiar o papel do Sul Global na construção de um modelo equilibrado de governança mundial e fortalecer a resiliência da economia internacional por meio de parcerias mais eficazes e sustentáveis.

Ao fim da cúpula, os líderes dos países-membros do Brics e os chefes das delegações participantes se reuniram para uma foto de grupo diante do Centro de Convenções Bharat Mandapam e, em seguida, participaram de uma cerimônia conjunta de plantio de árvores nos gramados externos do centro.

O gesto simbólico refletiu a profundidade das relações e parcerias entre os países do Brics e a aspiração comum de construir uma cooperação duradoura baseada em interesses compartilhados e fortalecer os esforços conjuntos por um futuro mais próspero e avançado.

Os Emirados participam da cúpula pela terceira vez como membro do Brics, criado em 2009 para promover a cooperação política e econômica entre economias emergentes. O país ingressou no grupo durante a 15ª Cúpula do Brics, realizada em Joanesburgo, na África do Sul, em agosto de 2023, como parte de seus esforços para apoiar a cooperação multilateral, fortalecer os laços econômicos entre os países do Sul Global e ampliar a participação das economias em desenvolvimento e emergentes na economia mundial, contribuindo para a prosperidade das comunidades e seu desenvolvimento sustentável.

A delegação dos Emirados incluiu o xeique Khalifa bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan, presidente da Corte do Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi; Reem Al Hashimy, ministra de Estado para Cooperação Internacional; Sultan Ahmed Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada; Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro do Comércio Exterior; Saeed Mubarak Al Hajeri, ministro de Estado; Saif Saeed Ghobash, secretário-geral do Conselho Executivo de Abu Dhabi e presidente do Gabinete do Príncipe Herdeiro; Maryam Eid AlMheiri, presidente do Escritório de Mídia de Abu Dhabi e assessora de Relações Estratégicas da Corte do Príncipe Herdeiro; Abdulla Saif Al Nuaimi, embaixador dos Emirados Árabes Unidos na Índia; e Hamad Salem Rashed Balhbala, diretor-geral de Protocolo do Príncipe Herdeiro na Corte do Príncipe Herdeiro.