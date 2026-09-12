Emirados Árabes Unidos condenam ataques a oleoduto saudita com drones lançados do Iraque

ABU DHABI, 12 de setembro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência os ataques contra o oleoduto Leste-Oeste, nas cidades de Riade e Medina, na Arábia Saudita, realizados com vários drones lançados de território iraquiano. Os ataques deixaram feridos.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que os ataques hostis constituem uma violação flagrante da soberania da Arábia Saudita e uma ameaça à segurança e à estabilidade do país.

A pasta reafirmou a solidariedade dos Emirados à Arábia Saudita e o apoio a todas as medidas destinadas a preservar sua segurança e estabilidade.