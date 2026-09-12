Príncipe herdeiro de Abu Dhabi se reúne com premiê da Etiópia à margem da Cúpula do Brics

NOVA DÉLHI, 12 de setembro de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, encontrou-se com o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, à margem da 18ª Cúpula do Brics, em Nova Délhi, na Índia.

Khaled bin Mohamed transmitiu a Abiy Ahmed as saudações do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, além de votos de saúde e bem-estar ao primeiro-ministro e de progresso e prosperidade à Etiópia. Abiy Ahmed, por sua vez, retribuiu as saudações.

Os dois lados discutiram formas de fortalecer as relações bilaterais, com foco em aproveitar oportunidades para ampliar a cooperação em diferentes áreas e desenvolver parcerias capazes de gerar impacto significativo, promover o progresso, a prosperidade e o desenvolvimento sustentável nos dois países e atender aos interesses comuns.