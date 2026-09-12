Príncipe herdeiro de Abu Dhabi encontra presidente do Cazaquistão à margem da Cúpula do Brics

NOVA DÉLHI, 12 de setembro de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com o presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, à margem da 18ª Cúpula do Brics, em Nova Délhi, na Índia.

Khaled bin Mohamed transmitiu a Tokayev as saudações do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, além de votos de progresso e prosperidade contínuos ao Cazaquistão. O presidente cazaque, por sua vez, retribuiu os desejos.

A reunião abordou as sólidas relações entre os países e o compromisso comum de fortalecer a parceria bilateral e ampliar a cooperação em diferentes áreas.