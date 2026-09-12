Príncipe herdeiro de Abu Dhabi se reúne com presidente da Rússia à margem da Cúpula do Brics

NOVA DÉLHI, 12 de setembro de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, à margem da 18ª Cúpula do Brics, em Nova Délhi, na Índia, para discutir as sólidas relações estratégicas entre os países.

No início do encontro, Khaled bin Mohamed transmitiu a Putin as saudações do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, além de votos de saúde e bem-estar ao líder russo e de progresso e prosperidade contínuos à Rússia.

Putin, por sua vez, enviou saudações a Mohamed bin Zayed e desejou sucesso duradouro aos Emirados.

A reunião abordou as relações entre Emirados e Rússia e formas de fortalecer os laços bilaterais em benefício dos interesses comuns e de acordo com as aspirações dos dois países.

Os dois lados também discutiram questões regionais e internacionais e ressaltaram a importância de manter a coordenação sobre os resultados da Cúpula do Brics, com o objetivo de transformar suas recomendações em iniciativas concretas.