35ª Feira Internacional do Livro de Abu Dhabi começa sob o patrocínio do presidente dos Emirados

ABU DHABI, 13 de setembro de 2026 (WAM) — A 35ª edição da Feira Internacional do Livro de Abu Dhabi (ADIBF 2026, na sigla em inglês) começou neste domingo (13) no ADNEC Centre Abu Dhabi, sob o patrocínio do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Organizada pelo Centro de Língua Árabe de Abu Dhabi (ALC), parte do Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi), a feira recebe visitantes durante seis dias, de 13 a 18 de setembro. A programação reúne mais de 1.500 atividades culturais e de conhecimento, celebra os livros e aproxima leitores, criadores e intelectuais, além de oferecer ao público novos espaços para explorar o conhecimento e a criatividade.

A Cultura dos Bálcãs foi escolhida como convidada de honra da edição de 2026, em colaboração com a Macedônia do Norte, apresentando ao público uma região marcada pela diversidade histórica e cultural e pelo encontro entre Oriente e Ocidente. O linguista Al Khalil ibn Ahmad Al Farahidi é a Personalidade em Destaque deste ano, enquanto “Dom Quixote”, do escritor espanhol Miguel de Cervantes, foi escolhido como Livro do Mundo, reforçando o papel da feira como ponte entre culturas.

A programação inclui ainda algumas das atrações mais populares da feira, como “Noites de Poesia”, “Podcast de Abu Dhabi” e “O Próximo Capítulo”, além de apresentações de música e canto e espaços dedicados a grandes artistas, entre eles Abdel Halim Hafez.

Com o tema “Vire a página, leia o mundo”, a feira reforça o papel de Abu Dhabi na promoção da cultura, da literatura e da língua árabe como formas de ampliar o diálogo e a aproximação entre povos e civilizações. A programação também está alinhada à escolha de 2026 como “Ano da Família” nos Emirados, com atividades que colocam a família no centro da experiência cultural e oferecem a diferentes gerações espaços para explorar o conhecimento e a criatividade e se aproximar dos livros, da língua árabe e do patrimônio árabe. A proposta é criar uma relação duradoura entre a casa e o livro.

Em sua 35ª edição, a Feira Internacional do Livro de Abu Dhabi busca consolidar sua posição como plataforma cultural global e impulsionar o crescimento do setor editorial e das indústrias culturais e criativas. A iniciativa reflete a visão dos Emirados e de Abu Dhabi de fazer da cultura e do conhecimento pilares do desenvolvimento sustentável, fortalecer a economia criativa e o poder de influência cultural e ampliar a produção de conhecimento, a reflexão sobre o futuro e o diálogo entre culturas, reforçando a posição de Abu Dhabi como centro global de cultura e produção de conhecimento.