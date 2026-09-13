Comércio dos Emirados com países do Brics cresce 28,5%, diz ministro

NOVA DÉLHI, 13 de setembro de 2026 (WAM) — O ministro do Comércio Exterior dos Emirados Árabes Unidos, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, afirmou que a participação do país na 18ª Cúpula do Brics, em Nova Délhi, com delegação liderada pelo príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, tem grande importância estratégica e reforça a presença dos Emirados Árabes Unidos em um dos principais fóruns econômicos e estratégicos do mundo.

Al Zeyoudi disse que a participação na cúpula reafirma o compromisso dos Emirados com o fortalecimento da cooperação internacional e com os esforços de desenvolvimento e paz.

O comércio não petrolífero entre os Emirados e os países do Brics superou US$ 312 bilhões no ano passado, o equivalente a mais de 30% das trocas não petrolíferas do país e uma alta de 28,5% em relação ao ano anterior, segundo o ministro.

Al Zeyoudi elogiou a organização da cúpula pela Índia e a adoção da Declaração de Nova Délhi do Brics, que, segundo ele, reflete as prioridades do grupo e sua visão para o futuro. O ministro também destacou a abrangência da agenda do encontro, que tratou de temas econômicos, tecnológicos, sociais, culturais e políticos.

A autoridade ressaltou ainda a importância das discussões bilaterais realizadas à margem da cúpula e afirmou que o crescimento do comércio aponta perspectivas promissoras para ampliar as relações econômicas com os países do Brics. De acordo com ele, o grupo reúne grandes mercados, populações jovens, economias em rápida expansão e bases industriais avançadas.

O ministro destacou o papel central da tecnologia e da inovação nas economias do Brics. Para Al Zeyoudi, os rápidos avanços tecnológicos e a presença de grandes empresas abrem oportunidades para a troca de experiências e a ampliação da cooperação bilateral em setores estratégicos para o futuro.

O emiradense afirmou que o país busca aproveitar as discussões da cúpula para avançar na facilitação do comércio e ampliar os acordos de livre-comércio e as parcerias econômicas abrangentes.

O ministro disse que o país já vinha fortalecendo essas parcerias antes de ingressar no Brics, como parte da estratégia de diversificar a economia e abrir novos mercados ao setor privado dos Emirados. E afirmou, por fim, que a participação de alto nível dos Emirados reflete o compromisso do país com o multilateralismo, o diálogo e as parcerias internacionais, além da busca de soluções práticas para os desafios do desenvolvimento que contribuam para o crescimento e a prosperidade globais de forma sustentável.