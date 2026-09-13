Presidente dos Emirados recebe rei da Jordânia ao chegar no país para visita fraterna

Presidente dos Emirados recebe rei da Jordânia ao chegar no país para visita fraterna

ABU DHABI, 13 de setembro de 2026 (WAM) — O rei Abdullah 2º da Jordânia chegou neste domingo (13) a Abu Dhabi para uma visita fraterna aos Emirados Árabes Unidos, onde fui recebido pelo presidente emiradense, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

A recepção contou ainda com a presença do príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do assessor do presidente dos Emirados xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan; e de outras autoridades.

A delegação que acompanhou o rei durante a visita incluiu o príncipe herdeiro Al Hussein bin Abdullah 2º; o primeiro-ministro Jafar Hassan; e outras autoridades jordanianas.