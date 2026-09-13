Presidente dos Emirados recebe rei da Jordânia ao chegar no país para visita fraterna

ABU DHABI, 13 de setembro de 2026 (WAM) — O rei Abdullah 2º da Jordânia chegou neste domingo (13) a Abu Dhabi para uma visita fraterna aos Emirados Árabes Unidos, onde fui recebido pelo presidente emiradense, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan.
A recepção contou ainda com a presença do príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do assessor do presidente dos Emirados xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan; e de outras autoridades.
A delegação que acompanhou o rei durante a visita incluiu o príncipe herdeiro Al Hussein bin Abdullah 2º; o primeiro-ministro Jafar Hassan; e outras autoridades jordanianas.