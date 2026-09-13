Presidente dos Emirados e rei da Jordânia discutem relações bilaterais e situação regional

ABU DHABI, 13 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se neste domingo (13) com o rei Abdullah 2º da Jordânia para discutir as relações fraternas e a cooperação entre os dois países, além de formas de fortalecer os laços em diferentes áreas, atender às prioridades de desenvolvimento e aos interesses comuns e promover a prosperidade de suas populações.

A conversa entre os dois líderes, em tom cordial, refletiu a força dos históricos laços fraternos que unem os dois países.

Mohamed bin Zayed e Abdullah 2º reafirmaram o compromisso de fortalecer as relações entre Emirados e Jordânia e ampliar a cooperação nos setores econômico, comercial e de desenvolvimento, entre outros, no âmbito do Acordo de Parceria Econômica Abrangente entre os países.

A reunião também tratou de questões regionais de interesse comum, entre elas a situação no Oriente Médio. Os dois líderes ressaltaram o compromisso de manter as consultas e a coordenação para apoiar os esforços de fortalecimento da segurança e da estabilidade e alcançar uma paz duradoura na região.

A reunião contou com a presença de xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial; xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi; xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Dhafra; xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores; xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e dos Mártires; xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; e xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados, além de outros xeiques e autoridades.

Pela Jordânia, participaram o príncipe herdeiro Al Hussein bin Abdullah 2º, o primeiro-ministro Jafar Hassan e outras autoridades jordanianas.

O rei Abdullah 2º deixou os Emirados mais tarde no mesmo dia. Mohamed bin Zayed esteve presente na despedida do monarca, acompanhado de xeiques e autoridades.