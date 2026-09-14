Ministros das Relações Exteriores dos Emirados e da Arábia Saudita discutem situação regional por telefone

ABU DHABI, 14 de setembro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone com o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, príncipe Faisal bin Farhan bin Abdullah.

Durante a ligação, os dois ministros discutiram a situação regional e formas de fortalecer os esforços em andamento para alcançar segurança e estabilidade duradouras na região. Os dois lados também trataram de temas de interesse comum.