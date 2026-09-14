Ministros das Relações Exteriores dos Emirados e do Iraque conversam sobre relações por telefone

ABU DHABI, 14 de setembro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone com o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Iraque, Fuad Mohammed Hussein, sobre as relações fraternas entre os dois países.

Os dois lados discutiram formas de ampliar a cooperação em diferentes áreas, em benefício dos interesses comuns e da prosperidade e do bem-estar de suas populações. A conversa também abordou questões regionais de interesse comum.

Abdullah bin Zayed reafirmou a profundidade das relações fraternas entre os dois países e o apoio dos Emirados a todos os esforços para fortalecer a segurança e a estabilidade do Iraque.