Ministros das Relações Exteriores dos Emirados e do Egito discutem situação regional por telefone

ABU DHABI, 14 de setembro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, discutiu por telefone com o ministro das Relações Exteriores, Cooperação Internacional e Egípcios no Exterior, Badr Abdelatty, a situação regional e formas de fortalecer os esforços para garantir segurança e estabilidade duradouras na região.

Os dois lados também trataram das históricas relações fraternas entre Emirados e Egito e de formas de ampliar a cooperação. Abdullah bin Zayed e Abdelatty analisaram ainda temas de interesse comum.