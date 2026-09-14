Ouro recua 0,5%

CAPITAIS, 14 de setembro de 2026 (WAM) — O ouro recuava nesta segunda-feira (14), após a forte alta do petróleo aumentar os temores de inflação e reforçar a expectativa de que o Federal Reserve (Fed) possa elevar os juros em sua reunião desta semana.
O ouro à vista caía 0,5%, para US$ 4.327,09 por onça, às 5h28 GMT, depois de ter encerrado na sexta-feira (11) a terceira semana consecutiva de queda.
Os contratos futuros do ouro nos Estados Unidos recuavam 0,9%, para US$ 4.367,50.
Entre os demais metais, a prata à vista caía 1%, para US$ 63,80 por onça; a platina recuava 0,2%, para US$ 1.792,59; e o paládio caía 0,4%, para US$ 1.293,86.