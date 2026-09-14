Presidente dos Emirados nomeia Ali Abdullah Al Ghafli secretário-geral do gabinete do ministro do Interior

ABU DHABI, 14 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, emitiu um decreto federal que nomeia o brigadeiro Ali Abdullah bin Daan Al Ghafli secretário-geral do Gabinete do Ministro do Interior, com nível de subsecretário do ministério.

Al Ghafli ocupou vários cargos de liderança no Ministério do Interior e, desde 2022, era diretor-geral do Gabinete do Ministro do Interior. Também foi vice-diretor-geral para Assuntos do Ministério na Secretaria-Geral do gabinete e diretor do Departamento de Excelência Institucional.

Al Ghafli recebeu diversas condecorações e medalhas por sua atuação na polícia e foi agraciado com a Espada de Honra da Academia de Polícia de Abu Dhabi. Ele é doutor em Desenvolvimento e Gestão de Políticas pela Universidade de Manchester, no Reino Unido, e graduado em Ciências Policiais pela Academia de Polícia de Abu Dhabi.