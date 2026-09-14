Presidente dos Emirados recebe líder da Albânia em Abu Dhabi

ABU DHABI, 14 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta segunda-feira (14) o presidente da Albânia, Bajram Begaj, que faz uma visita de trabalho ao país.

Mohamed bin Zayed deu as boas-vindas ao presidente albanês e manifestou a expectativa de que a visita contribua para fortalecer as relações entre Emirados e Albânia e ampliar a cooperação entre os dois países.

Os dois presidentes discutiram as relações bilaterais, sobretudo a cooperação nas áreas de economia, comércio, energia renovável, tecnologia e infraestrutura. As conversas trataram de formas de promover interesses comuns e contribuir para a prosperidade e o bem-estar das populações dos dois países.

Mohamed bin Zayed e Begaj reafirmaram o compromisso de fortalecer as relações entre Emirados e Albânia e ampliar as parcerias de desenvolvimento para apoiar o crescimento econômico sustentável.

A reunião também abordou a Conferência das Nações Unidas sobre a Água de 2026, que será realizada nos Emirados em dezembro, e o compromisso dos dois países com a sustentabilidade, especialmente no enfrentamento dos desafios relacionados à água. Os presidentes ressaltaram ainda a importância de manter a cooperação em fóruns internacionais.

Os dois líderes discutiram também questões regionais e internacionais e destacaram a importância dos esforços para fortalecer a segurança, a estabilidade e a paz nos âmbitos regional e internacional e contribuir para um futuro mais próspero para todos.

Durante o encontro, Begaj concedeu a Mohamed bin Zayed a Grande Estrela da Ordem Suprema da Águia, a mais alta condecoração estatal concedida pelo presidente da Albânia. A homenagem reconhece o papel do presidente dos Emirados no fortalecimento das relações entre os dois países e no avanço da cooperação em diferentes áreas, além de expressar a importância que a Albânia atribui a esses laços.

Mohamed bin Zayed agradeceu a Begaj e reafirmou o compromisso de avançar a partir dos resultados já alcançados nas relações bilaterais em benefício das populações dos dois países.

A reunião contou com a presença de xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial; xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi; xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados; além de ministros, outras autoridades e integrantes da delegação que acompanhou o presidente albanês.