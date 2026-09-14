Ministros das Relações Exteriores dos Emirados e do Bahrein discutem situação regional por telefone

ABU DHABI, 14 de setembro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, discutiu a situação regional e os esforços para fortalecer a segurança e a estabilidade na região com o ministro das Relações Exteriores do Bahrein, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, por telefone.

Os dois ministros também discutiram as históricas relações fraternas entre Emirados e Bahrein, as perspectivas de cooperação e formas de fortalecê-la em benefício dos interesses comuns dos dois países.