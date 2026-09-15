Presidente da Síria falará na abertura da Cúpula de Mídia Árabe 2026

Presidente da Síria falará na abertura da Cúpula de Mídia Árabe 2026

DUBAI, 15 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente da Síria, Ahmad Al-Sharaa, falará na sessão de abertura da Cúpula de Mídia Árabe 2026, informou o comitê organizador do evento.

Sob o patrocínio do vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a cúpula terá Al-Sharaa como participante de uma das principais sessões de diálogo durante a abertura oficial, nesta quarta-feira (16). O evento ocorre em Dubai de 15 a 17 de setembro.

A cúpula reúne autoridades, dirigentes de empresas de comunicação, especialistas, escritores, criadores de conteúdo e profissionais do setor de diferentes países para discutir os principais fatores que estão moldando o futuro da mídia e da comunicação estratégica.

A participação do presidente sírio ocorre em um momento de profundas transformações na região, marcado por rápidas mudanças políticas, econômicas e sociais. Nesse contexto, os oito fóruns da cúpula vão analisar as mudanças que redefinem a mídia árabe e seu papel na interpretação desses processos, na informação ao público e na abordagem de questões regionais e globais que terão impacto sobre o futuro.

Mona Ghanem Al Marri, vice-presidente e diretora-geral do Conselho de Mídia de Dubai e presidente do comitê organizador da Cúpula de Mídia Árabe, saudou a participação de Al-Sharaa e afirmou que a sessão reforça o papel do evento como espaço de diálogo entre autoridades e dirigentes do setor sobre as principais transformações na região e as mudanças no papel da mídia.

“É uma honra receber o presidente Ahmad Al-Sharaa na Cúpula de Mídia Árabe 2026. Em um momento de mudanças significativas na região, sua participação oferece uma oportunidade importante para conhecer sua visão sobre o futuro da Síria, as transformações em curso na região e as questões mais amplas que vão influenciar seus próximos passos”, afirmou Al Marri.

A 24ª edição da Cúpula de Mídia Árabe será a maior já realizada, com mais de 175 sessões e 400 palestrantes. O evento terá oito fóruns e três premiações: o Prêmio de Mídia Árabe, o Ibda’a – Prêmio de Mídia para a Juventude Árabe e o Prêmio de Influenciadores Árabes nas Redes Sociais.

A programação deste ano também discutirá temas que devem influenciar o futuro da mídia, entre eles inteligência artificial, transformação digital, novas tecnologias, produção de conteúdo, redes sociais, radiodifusão, jornalismo e mudanças no comportamento do público.