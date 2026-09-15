Presidente da Síria falará na abertura da Cúpula de Mídia Árabe 2026

DUBAI, 15 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente da Síria, Ahmad Al-Sharaa, falará na sessão de abertura da Cúpula de Mídia Árabe 2026, informou o comitê organizador do evento.

Sob o patrocínio do vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a cúpula terá Al-Sharaa como participante de uma das principais sessões de diálogo durante a abertura oficial, nesta quarta-feira (16). O evento ocorre em Dubai de 15 a 17 de setembro.

A cúpula reúne autoridades, dirigentes de empresas de comunicação, especialistas, escritores, criadores de conteúdo e profissionais do setor de diferentes países para discutir os principais fatores que estão moldando o futuro da mídia e da comunicação estratégica.

A participação do presidente sírio ocorre em um momento de profundas transformações na região, marcado por rápidas mudanças políticas, econômicas e sociais. Nesse contexto, os oito fóruns da cúpula vão analisar as mudanças que redefinem a mídia árabe e seu papel na interpretação desses processos, na informação ao público e na abordagem de questões regionais e globais que terão impacto sobre o futuro.

Mona Ghanem Al Marri, vice-presidente e diretora-geral do Conselho de Mídia de Dubai e presidente do comitê organizador da Cúpula de Mídia Árabe, saudou a participação de Al-Sharaa e afirmou que a sessão reforça o papel do evento como espaço de diálogo entre autoridades e dirigentes do setor sobre as principais transformações na região e as mudanças no papel da mídia.

“É uma honra receber o presidente Ahmad Al-Sharaa na Cúpula de Mídia Árabe 2026. Em um momento de mudanças significativas na região, sua participação oferece uma oportunidade importante para conhecer sua visão sobre o futuro da Síria, as transformações em curso na região e as questões mais amplas que vão influenciar seus próximos passos”, afirmou Al Marri.

A 24ª edição da Cúpula de Mídia Árabe será a maior já realizada, com mais de 175 sessões e 400 palestrantes. O evento terá oito fóruns e três premiações: o Prêmio de Mídia Árabe, o Ibda’a – Prêmio de Mídia para a Juventude Árabe e o Prêmio de Influenciadores Árabes nas Redes Sociais.

A programação deste ano também discutirá temas que devem influenciar o futuro da mídia, entre eles inteligência artificial, transformação digital, novas tecnologias, produção de conteúdo, redes sociais, radiodifusão, jornalismo e mudanças no comportamento do público.