Ministros das Relações Exteriores dos Emirados e do Qatar discutem situação regional

ABU DHABI, 14 de setembro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, discutiu a situação regional e os esforços para fortalecer a segurança e a estabilidade com o primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Qatar, xeique Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani.

Os dois também trataram das históricas relações fraternas entre Emirados e Qatar e de formas de ampliar a cooperação bilateral em benefício dos interesses comuns e da prosperidade e do bem-estar de suas populações.