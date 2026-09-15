Petróleo sobe mais de 1%; Brent chega a US$ 106,93 por barril

NOVA YORK, 15 de setembro de 2026 (WAM) — Os preços do petróleo subiam mais de 1% nesta terça-feira (15), com o Brent acima de US$ 106 por barril, em meio a preocupações com a oferta.

Às 0h26 GMT, os contratos futuros do Brent avançavam US$ 1,24, ou 1,18%, para US$ 106,93 por barril, depois de terem subido 1% mais cedo.

Os contratos futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, também avançavam US$ 1,29, ou 1,24%, para US$ 102,65 por barril, após alta de 1,3% na sessão anterior.