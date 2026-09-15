Ajman apresenta atrações e busca ampliar presença em mercados turísticos na Arabian Travel Market 2026

DUBAI, 15 de setembro de 2026 (WAM) — O Departamento de Turismo, Cultura e Mídia de Ajman apresentou as principais atrações e experiências turísticas do emirado no primeiro dia de participação na Arabian Travel Market 2026 e se reuniu com parceiros e representantes do setor para discutir oportunidades de cooperação e ampliar a presença de Ajman em mercados turísticos considerados prioritários.

O primeiro dia de participação de Ajman na feira, realizada de 14 a 17 de setembro no Dubai World Trade Centre, registrou grande movimento no estande do departamento e reuniões com especialistas, profissionais e representantes do setor de turismo e viagens de diferentes países.

A participação de Ajman no evento continua com encontros voltados à troca de experiências, à criação de relações comerciais e à discussão das prioridades que devem orientar o setor nos próximos meses.

Durante a feira, o departamento apresenta sua estratégia para o turismo e a cultura e destaca as atrações do emirado a representantes do setor internacional de viagens. A participação busca fortalecer a posição de Ajman como destino turístico integrado.