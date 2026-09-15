Arizona, nos EUA, recebe 4ª etapa da Copa Global de Cavalos Árabes dos Emirados

Arizona, nos EUA, recebe 4ª etapa da Copa Global de Cavalos Árabes dos Emirados

ABU DHABI, 15 de setembro de 2026 (WAM) — A cidade de Scottsdale, no Arizona, recebe nesta quarta-feira (16) a quarta etapa da terceira edição da Copa Global de Cavalos Árabes dos Emirados (EAHGC, na sigla em inglês), com 44 cavalos de cerca de 22 proprietários. A competição integra a série internacional organizada pelos Emirados Árabes Unidos para apoiar o setor de cavalos árabes e ampliar sua presença internacional.

A quarta etapa dá continuidade à expansão internacional do campeonato e ao apoio dos Emirados a proprietários e criadores de cavalos árabes em diferentes países. A iniciativa também busca preservar o legado do cavalo árabe puro-sangue, parte do patrimônio nacional e da identidade cultural dos Emirados, com apoio da liderança do país ao setor.

A Copa Global de Cavalos Árabes dos Emirados é realizada sob acompanhamento de xeique Zayed bin Hamad Al Nahyan, vice-presidente do conselho da Sociedade de Cavalos Árabes dos Emirados e presidente do comitê organizador superior. A terceira edição reúne etapas em diferentes continentes, ampliando o alcance internacional da competição e sua presença entre os principais campeonatos dedicados ao cavalo árabe.

A etapa de Scottsdale tem importância especial por coincidir com o Campeonato de Criadores de Cavalos Árabes dos Emirados, realizado desde 1955 e considerado o mais antigo da história das competições de cavalos árabes puro-sangue. Scottsdale é um dos principais centros mundiais do cavalo árabe e tem longa tradição na realização de grandes eventos da modalidade.

A competição terá provas para potros e potrancas de diferentes faixas etárias, além de categorias para éguas e garanhões, e terminará com as finais das diversas classes participantes.

A etapa nos Estados Unidos será realizada de 16 a 19 de setembro e reunirá proprietários, criadores e admiradores do cavalo árabe de diferentes países, em uma das principais paradas da competição na América do Norte.