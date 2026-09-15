Arizona, nos EUA, recebe 4ª etapa da Copa Global de Cavalos Árabes dos Emirados

ABU DHABI, 15 de setembro de 2026 (WAM) — A cidade de Scottsdale, no Arizona, recebe nesta quarta-feira (16) a quarta etapa da terceira edição da Copa Global de Cavalos Árabes dos Emirados (EAHGC, na sigla em inglês), com 44 cavalos de cerca de 22 proprietários. A competição integra a série internacional organizada pelos Emirados Árabes Unidos para apoiar o setor de cavalos árabes e ampliar sua presença internacional.

A quarta etapa dá continuidade à expansão internacional do campeonato e ao apoio dos Emirados a proprietários e criadores de cavalos árabes em diferentes países. A iniciativa também busca preservar o legado do cavalo árabe puro-sangue, parte do patrimônio nacional e da identidade cultural dos Emirados, com apoio da liderança do país ao setor.

A Copa Global de Cavalos Árabes dos Emirados é realizada sob acompanhamento de xeique Zayed bin Hamad Al Nahyan, vice-presidente do conselho da Sociedade de Cavalos Árabes dos Emirados e presidente do comitê organizador superior. A terceira edição reúne etapas em diferentes continentes, ampliando o alcance internacional da competição e sua presença entre os principais campeonatos dedicados ao cavalo árabe.

A etapa de Scottsdale tem importância especial por coincidir com o Campeonato de Criadores de Cavalos Árabes dos Emirados, realizado desde 1955 e considerado o mais antigo da história das competições de cavalos árabes puro-sangue. Scottsdale é um dos principais centros mundiais do cavalo árabe e tem longa tradição na realização de grandes eventos da modalidade.

A competição terá provas para potros e potrancas de diferentes faixas etárias, além de categorias para éguas e garanhões, e terminará com as finais das diversas classes participantes.

A etapa nos Estados Unidos será realizada de 16 a 19 de setembro e reunirá proprietários, criadores e admiradores do cavalo árabe de diferentes países, em uma das principais paradas da competição na América do Norte.