Líderes dos Emirados felicitam presidente da Guatemala pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 15 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou nesta terça-feira (15) uma mensagem de felicitações ao presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo, pelo Dia da Independência do país.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens de felicitações a Arévalo pelo Dia da Independência.