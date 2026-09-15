Mansour bin Zayed e presidente de Angola discutem cooperação por telefone

ABU DHABI, 15 de setembro de 2026 (WAM) — O vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta terça-feira (15) uma ligação do presidente de Angola, João Manuel Lourenço.

Os dois discutiram formas de fortalecer as relações bilaterais, a cooperação e as ações conjuntas, sobretudo nas áreas econômica, de investimentos e de desenvolvimento, no âmbito da Parceria Econômica Abrangente entre os dois países.

Durante a conversa, Mansour bin Zayed transmitiu a Lourenço as saudações do presidente dos Emirados, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e seus votos de maior desenvolvimento e prosperidade. Mansour bin Zayed afirmou que o líder emiradense busca fortalecer ainda mais as relações entre Emirados e Angola, aprofundar a parceria existente, abrir novas frentes de cooperação e promover os interesses comuns dos dois países.

Lourenço, por sua vez, transmitiu saudações a Mohamed bin Zayed e desejou maior progresso e prosperidade aos Emirados. Também convidou Mansour bin Zayed a visitar Angola, que agradeceu o convite e manifestou interesse em continuar trabalhando com o líder angolano, seguindo a orientação de Mohamed bin Zayed, para ampliar as relações entre os países e promover crescimento e prosperidade compartilhados.