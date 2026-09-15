Presidentes dos Emirados e da Síria discutem cooperação econômica e relações bilaterais

ABU DHABI, 15 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o presidente da Síria, Ahmad Al-Sharaa, discutiram as relações bilaterais e formas de ampliar a cooperação, sobretudo nas áreas econômica e de desenvolvimento, em benefício dos interesses comuns e da prosperidade e do bem-estar de suas populações.

A reunião ocorreu durante a visita de trabalho de Al-Sharaa aos Emirados para participar da 24ª edição da Cúpula de Mídia Árabe, em Dubai.

Os dois presidentes reafirmaram o compromisso de fortalecer as relações entre Emirados e Síria, apoiar as prioridades de desenvolvimento dos países e contribuir para um futuro mais próspero para suas populações. Os líderes destacaram a importância da recente visita de uma delegação econômica dos Emirados à Síria para ampliar a cooperação e criar mecanismos de apoio à recuperação econômica e a projetos estratégicos por meio de parcerias que atendam às prioridades dos dois países.

A reunião também abordou a Cúpula de Mídia Árabe e os principais temas de sua programação. Mohamed bin Zayed agradeceu a Al-Sharaa por aceitar o convite para participar do evento.

Os dois lados discutiram ainda questões regionais e internacionais, especialmente a situação no Oriente Médio e seus impactos sobre o futuro, a segurança e a estabilidade da região. Os presidentes ressaltaram a importância de fortalecer a segurança e a estabilidade nos âmbitos regional e internacional para apoiar o bem-estar e o desenvolvimento das populações em todo o mundo.

A reunião contou com a presença de xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial; xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi; xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Dhafra; xeique Saif bin Mohammed Al Nahyan; xeique Suroor bin Mohammed Al Nahyan; tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior; xeique Hamed bin Zayed Al Nahyan; xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores; xeique Khalid bin Zayed Al Nahyan, presidente do conselho da Autoridade Zayed para Pessoas com Deficiência; xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e dos Mártires; xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; xeique Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro da Tolerância e Coexistência; xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados; além de xeiques, ministros, autoridades e convidados.

No fim da visita, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan e outras autoridades se despediram de Al-Sharaa no aeroporto, antes de sua partida dos Emirados.