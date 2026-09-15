Ministro das Relações Exteriores dos Emirados recebe vice-premiê da República Democrática do Congo

ABU DHABI, 15 de setembro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, recebeu Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-primeiro-ministro e ministro dos Transportes, Vias de Comunicação e Desenvolvimento Rural da República Democrática do Congo.

Durante o encontro, em Abu Dhabi, os dois discutiram as relações bilaterais e formas de ampliar a cooperação em diferentes áreas, entre elas economia, comércio e desenvolvimento, no âmbito da Parceria Econômica Abrangente entre os dois países.

Abdullah bin Zayed deu as boas-vindas a Bemba e destacou o avanço das relações entre Emirados e República Democrática do Congo. O ministro afirmou que a Parceria Econômica Abrangente abriu novas perspectivas para ampliar a cooperação bilateral, apoiar as prioridades dos dois países e avançar na busca por crescimento abrangente e sustentável.

Abdullah bin Zayed e Bemba também discutiram temas de interesse comum.

A reunião contou com a presença do ministro de Estado xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan.