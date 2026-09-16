Emirados Árabes Unidos condenam ataques do grupo houthi contra instalações civis sauditas

Emirados Árabes Unidos condenam ataques do grupo houthi contra instalações civis sauditas

ABU DHABI, 16 de setembro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência os ataques do grupo houthi contra instalações civis nas cidades sauditas de Khamis Mushait, Abha e Taif, realizados com mísseis balísticos e drones. Os ataques deixaram dezenas de civis feridos.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que os ataques constituem uma violação flagrante da soberania da Arábia Saudita e uma ameaça à segurança e à estabilidade do reino.

A pasta reafirmou a solidariedade dos Emirados à Arábia Saudita e o apoio a todas as medidas destinadas a preservar sua segurança e estabilidade.