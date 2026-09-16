Emirados Árabes Unidos condenam ataques do grupo houthi contra instalações civis sauditas

ABU DHABI, 16 de setembro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência os ataques do grupo houthi contra instalações civis nas cidades sauditas de Khamis Mushait, Abha e Taif, realizados com mísseis balísticos e drones. Os ataques deixaram dezenas de civis feridos.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que os ataques constituem uma violação flagrante da soberania da Arábia Saudita e uma ameaça à segurança e à estabilidade do reino.

A pasta reafirmou a solidariedade dos Emirados à Arábia Saudita e o apoio a todas as medidas destinadas a preservar sua segurança e estabilidade.