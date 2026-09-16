Petróleo cai após alta inesperada dos estoques nos Estados Unidos

PEQUIM, 16 de setembro de 2026 (WAM) — Os preços do petróleo caíam no início das negociações asiáticas nesta quarta-feira (16), após uma alta inesperada dos estoques de petróleo nos Estados Unidos, enquanto investidores avaliavam os riscos para a oferta.

Os contratos futuros do Brent recuavam US$ 0,93, ou 0,86%, para US$ 107,82 por barril, às 0h28 GMT. Já os contratos do West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, caíam US$ 0,97, ou 0,92%, para US$ 104,86 por barril.

Os dois contratos de referência fecharam a terça-feira (15) com alta superior a US$ 3, nos maiores níveis desde 19 de maio.