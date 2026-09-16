Líderes dos Emirados Árabes Unidos parabenizam presidente do México pelo Dia da Independência

Líderes dos Emirados Árabes Unidos parabenizam presidente do México pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 16 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, uma mensagem de felicitações à presidente do México, Claudia Sheinbaum Pardo, pelo Dia da Independência do país.

O vice-presidente, primeiro-ministro dos Emirados e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens de felicitações à presidente mexicana pelo Dia da Independência.