Líderes dos Emirados Árabes Unidos parabenizam presidente do México pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 16 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, uma mensagem de felicitações à presidente do México, Claudia Sheinbaum Pardo, pelo Dia da Independência do país.

O vice-presidente, primeiro-ministro dos Emirados e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens de felicitações à presidente mexicana pelo Dia da Independência.