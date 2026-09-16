Emirados e Canadá ampliam parceria econômica na Cúpula de Investimentos do Canadá 2026

TORONTO, 16 de setembro de 2026 (WAM) — O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, recebeu o ministro do Comércio Exterior dos Emirados Árabes Unidos, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, à margem da Cúpula de Investimentos do Canadá 2026, em Toronto. Al Zeyoudi estava acompanhado por uma delegação emiradense formada por grandes investidores, líderes empresariais e representantes dos setores público e privado que participaram do evento.

No início do encontro, Al Zeyoudi transmitiu a Carney as saudações do presidente dos Emirados, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum; e do vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, além de votos de progresso e prosperidade ao Canadá.

Carney deu as boas-vindas a Al Zeyoudi e à delegação e transmitiu suas saudações à liderança dos Emirados. O primeiro-ministro afirmou que o Canadá valoriza o avanço das relações bilaterais e pretende fortalecê-las em áreas de interesse comum, sobretudo comércio e investimentos.

Os dois lados discutiram o crescimento das relações comerciais e de investimento entre Emirados e Canadá e formas de ampliar a cooperação em setores prioritários, como energia limpa, minerais críticos, inteligência artificial, setor agroalimentar, aviação, espaço e infraestrutura.

As partes também ressaltaram a importância de acelerar a implementação da estrutura de investimentos de US$ 50 bilhões, anunciada durante a visita de Carney aos Emirados em novembro de 2025, para transformar objetivos comuns em projetos concretos que contribuam para o crescimento de longo prazo.

A reunião abordou ainda os avanços desde a conclusão, em julho, das negociações do Acordo de Parceria Econômica Abrangente (CEPA, na sigla em inglês) entre Emirados e Canadá. As negociações foram encerradas em tempo recorde: foram as mais rápidas já realizadas no âmbito do programa de CEPAs dos Emirados e também a negociação comercial concluída em menor tempo na história do Canadá.

“Nosso encontro com o primeiro-ministro Mark Carney e nossa participação na Cúpula de Investimentos do Canadá 2026 mostram a profundidade da parceria econômica entre Emirados e Canadá e seu potencial para apoiar o crescimento sustentável e criar novas oportunidades para as comunidades empresariais dos dois países”, afirmou Al Zeyoudi.

De acordo com o ministro, Emirados e Canadá avançaram significativamente no fortalecimento de suas relações estratégicas de comércio e investimentos, seja com a conclusão das negociações do CEPA em tempo recorde, ou com a estrutura de investimentos de US$ 50 bilhões. "Agora, trabalhamos para transformar esse avanço em projetos concretos em setores fundamentais para a economia do futuro, como energia limpa, minerais críticos, inteligência artificial, setor agroalimentar, aviação e espaço. Ao aprofundar a integração econômica e ampliar os canais de cooperação entre os setores público e privado, abrimos novas possibilidades para o comércio e os investimentos e estabelecemos um modelo de parceria internacional baseado em abertura, confiança e benefício mútuo.”

Durante a visita, Al Zeyoudi participou de um almoço de trabalho oferecido pelo ministro do Comércio Internacional do Canadá, Maninder Sidhu, e se reuniu com François-Philippe Champagne, ministro das Finanças e da Receita Nacional; Danielle Smith, premiê de Alberta; Scott Moe, premiê de Saskatchewan; Wab Kinew, premiê de Manitoba; Evan Solomon, ministro de Inteligência Artificial e Transformação Digital e responsável pela Agência Federal de Desenvolvimento Econômico do Sul de Ontário; e Stephen Harper, 22º primeiro-ministro do Canadá e presidente do conselho de administração da Alberta Investment Management Corporation.

Al Zeyoudi também se reuniu com Dominic Barton, presidente do conselho de administração da Invest in Canada, e Paul Desmarais 3º, presidente-executivo da Sagard.

As conversas trataram de formas de fortalecer as relações comerciais e de investimento entre Emirados e Canadá, ampliar o comércio bilateral e a cooperação entre empresas dos dois países e aproveitar a localização estratégica dos Emirados como porta de entrada para mercados regionais e globais e plataforma para construir parcerias econômicas mais diversificadas e resilientes.

A delegação dos Emirados incluiu Sultan bin Saeed Al Mansoori, presidente da Dubai Chambers e enviado do ministro das Relações Exteriores dos Emirados ao Canadá; Mohammad Abdulrahman Alhawi, subsecretário do Ministério do Investimento; Abdulrahman Ali Al Neyadi, embaixador dos Emirados no Canadá; Essa Kazim, presidente do conselho de administração da DP World; Mohammed Al Shaibani, diretor-geral da Investment Corporation of Dubai; Majid Al Suwaidi, presidente-executivo da ALTÉRRA; Waleed Al Mokarrab Al Muhairi, vice-presidente-executivo do grupo Mubadala Investment Company; Musabbeh Al Kaabi, presidente-executivo da ADNOC Upstream; e Murtaza Hussain, sócio-diretor da Lunate.

O comércio não petrolífero entre Emirados e Canadá alcançou cerca de US$ 4,2 bilhões em 2025, alta de 21% em relação a 2024. No primeiro semestre de 2026, as trocas somaram aproximadamente US$ 2,03 bilhões, crescimento de 19% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

O Canadá é o terceiro maior parceiro comercial dos Emirados nas Américas, atrás de Estados Unidos e Brasil, e responde por 7% do comércio do país com a região. Os Emirados, por sua vez, são o maior parceiro comercial árabe do Canadá e representaram 22% das trocas canadenses com países árabes em 2025.