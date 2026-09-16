Hospital flutuante dos Emirados no Egito recebe 11 novos pacientes de Gaza

AL-ARISH, 16 de setembro de 2026 (WAM) — O hospital flutuante dos Emirados Árabes Unidos na cidade egípcia de Al-Arish recebeu 11 novos pacientes e feridos da Faixa de Gaza para atendimento e tratamento médico, dando continuidade aos esforços humanitários e de saúde do país no âmbito da Operação 'Chivalrous Knight 3', que visa apoiar a população palestina.

Com as novas chegadas, subiu para 115 o número de pacientes atendidos pelo hospital desde a reabertura da passagem de Rafah. Equipes médicas e de enfermagem especializadas realizaram as avaliações e os exames necessários e definiram o tratamento adequado para cada caso.

O hospital continua prestando atendimento especializado a pacientes e feridos vindos da Faixa de Gaza, com equipes médicas qualificadas e equipamentos avançados para garantir os cuidados e tratamentos necessários.

A iniciativa reforça o compromisso dos Emirados de continuar apoiando a população palestina e atendendo às necessidades de saúde dos pacientes da Faixa de Gaza.