Ministro das Relações Exteriores dos Emirados recebe assessor do presidente dos EUA

Ministro das Relações Exteriores dos Emirados recebe assessor do presidente dos EUA

ABU DHABI, 16 de setembro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, recebeu Massad Boulos, assessor sênior do presidente dos Estados Unidos para Assuntos Árabes e Africanos.

Durante o encontro, em Abu Dhabi, os dois discutiram as relações estratégicas entre Emirados e Estados Unidos e formas de ampliar a cooperação em diferentes áreas, em benefício dos interesses comuns dos dois países.

A reunião também abordou a parceria entre Emirados e Estados Unidos na África e o compromisso dos dois países de promover a segurança, a estabilidade e o desenvolvimento no continente.

Abdullah bin Zayed e Boulos discutiram ainda a situação regional e os acontecimentos no Oriente Médio. Os dois ressaltaram a importância de esforços conjuntos nos âmbitos regional e internacional para preservar a paz e a segurança internacionais e apoiar iniciativas de desenvolvimento nas comunidades.

A reunião contou com a presença do ministro de Estado xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan.