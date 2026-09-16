Ministro das Relações Exteriores dos Emirados recebe assessor do presidente dos EUA

ABU DHABI, 16 de setembro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, recebeu Massad Boulos, assessor sênior do presidente dos Estados Unidos para Assuntos Árabes e Africanos.

Durante o encontro, em Abu Dhabi, os dois discutiram as relações estratégicas entre Emirados e Estados Unidos e formas de ampliar a cooperação em diferentes áreas, em benefício dos interesses comuns dos dois países.

A reunião também abordou a parceria entre Emirados e Estados Unidos na África e o compromisso dos dois países de promover a segurança, a estabilidade e o desenvolvimento no continente.

Abdullah bin Zayed e Boulos discutiram ainda a situação regional e os acontecimentos no Oriente Médio. Os dois ressaltaram a importância de esforços conjuntos nos âmbitos regional e internacional para preservar a paz e a segurança internacionais e apoiar iniciativas de desenvolvimento nas comunidades.

A reunião contou com a presença do ministro de Estado xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan.