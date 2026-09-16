Equipe de ajuda dos Emirados e autoridades do Nepal discutem planos de recuperação

KATMANDU, 16 de setembro de 2026 (WAM) — A Equipe de Ajuda dos Emirados Árabes Unidos discutiu o lançamento urgente de um plano de recuperação e reconstrução e a definição de projetos prioritários para apoiar as áreas atingidas pelas enchentes em reunião com a Autoridade Nacional de Redução e Gestão de Riscos de Desastres do Nepal (NDRRMA, na sigla em inglês).

A reunião ocorreu na sede da autoridade, com a presença de Dharam Raj Upreti, diretor-executivo da NDRRMA, e Ahmed Al Mansouri, chefe da Equipe de Ajuda dos Emirados.

O encontro abordou a situação humanitária, as necessidades das comunidades nas áreas atingidas e formas de passar à fase inicial de recuperação. O objetivo é restabelecer serviços essenciais e recuperar a infraestrutura danificada para que as populações afetadas possam retomar gradualmente suas vidas.

Upreti elogiou os esforços humanitários dos Emirados, especialmente a rapidez da resposta e o envio de ajuda emergencial e humanitária às pessoas afetadas.

A reunião faz parte da coordenação entre a Equipe de Ajuda dos Emirados e as autoridades nepalesas para definir com clareza as prioridades da próxima fase e identificar os projetos mais urgentes de acordo com as necessidades verificadas em campo. A iniciativa busca reforçar os esforços para aliviar a difícil situação humanitária no Nepal.