Banco Central dos Emirados eleva taxa básica em 0,25 ponto percentual

ABU DHABI, 16 de setembro de 2026 (WAM) — O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE, na sigla em inglês) decidiu elevar de 3,65% para 3,9% a taxa básica aplicada à facilidade de depósito overnight, um aumento de 0,25 ponto percentual, a partir desta quinta-feira (17).

A decisão foi tomada após o Federal Reserve (Fed) anunciar uma alta de 0,25 ponto percentual na taxa de juros sobre os saldos de reservas bancárias (IORB).

O Banco Central também decidiu manter em 0,5 ponto percentual acima da taxa básica os juros cobrados nos empréstimos de liquidez de curto prazo concedidos por meio de suas facilidades permanentes de crédito. A taxa básica dos Emirados acompanha a IORB do Federal Reserve, sinaliza a orientação geral da política monetária e estabelece um piso para os juros do mercado de dinheiro overnight no país.