Emirados Árabes Unidos condenam a tentativa do grupo houthi de atacar Meca

ABU DHABI, 17 de setembro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência a tentativa do grupo houthi de atacar Meca, na Arábia Saudita, com um drone.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que a tentativa de ataque constitui uma violação flagrante da soberania da Arábia Saudita e uma ameaça à segurança e à estabilidade do país.

A pasta reafirmou a solidariedade dos Emirados à Arábia Saudita e o apoio a todas as medidas destinadas a preservar sua segurança e estabilidade.