Feira imobiliária de Ajman movimenta US$ 61,5 milhões

AJMAN, 17 de setembro de 2026 (WAM) — A Feira de Investimento Imobiliário de Ajman 2026 registrou 344 transações imobiliárias, no valor total de 226 milhões de dirhams (cerca de US$ 61,5 milhões), no terceiro dia do evento. A feira atraiu 6.936 visitantes ao Emirates Hospitality Hall.

Os números refletem o dinamismo do mercado imobiliário de Ajman e o crescente interesse pelo emirado como destino de investimentos.

No terceiro dia, xeique Abdulaziz bin Humaid Al Nuaimi, presidente do Departamento de Terras e Regulamentação Imobiliária de Ajman, homenageou os vencedores dos Prêmios do Programa de Classificação Imobiliária durante a cerimônia de divulgação dos resultados da sexta edição da iniciativa.

Abdulaziz bin Humaid afirmou que o programa contribui para o desenvolvimento do setor ao melhorar o desempenho das incorporadoras e das imobiliárias e elevar a qualidade de vida nas comunidades residenciais. O presidente do departamento elogiou os vencedores por acompanharem o rápido crescimento do mercado imobiliário de Ajman com métodos de trabalho inovadores e serviços integrados capazes de atender às demandas futuras.

Organizada pelo Departamento de Terras e Regulamentação Imobiliária de Ajman, a feira também promoveu competições interativas com premiações e reuniu grandes incorporadoras, autoridades, investidores e profissionais do mercado imobiliário.

Diante da grande procura, Abdulaziz bin Humaid determinou que a feira fosse prorrogada por mais um dia. O evento segue até esta quinta-feira (17), das 10h às 20h.