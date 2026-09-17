Petróleo cai; Brent recua para US$ 104,59 por barril

CAPITAIS MUNDIAIS, 17 de setembro de 2026 (WAM) — Os preços do petróleo continuavam em queda no início das negociações desta quinta-feira (17), ampliando as perdas da sessão anterior.

Às 0h49 GMT, os contratos futuros do Brent recuavam US$ 1,24, ou 1,2%, para US$ 104,59 por barril, enquanto os contratos do West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, caíam US$ 1,14, ou 1,1%, para US$ 101,29 por barril.

Os dois contratos de referência haviam fechado a quarta-feira (16) em queda de cerca de US$ 3 por barril.