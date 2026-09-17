Ouro sobe mais de 1% após atingir menor nível em quase seis semanas

CAPITAIS, 17 de setembro de 2026 (WAM) — O ouro subia mais de 1% nesta quinta-feira (17), após atingir na sessão anterior o menor nível em quase seis semanas.

O ouro à vista avançava 1,1%, para US$ 4.310,49 por onça, às 1h49 GMT, enquanto os contratos futuros nos Estados Unidos para entrega em dezembro recuavam cerca de 1%, para US$ 4.348,70.

Entre os demais metais preciosos, a prata à vista subia 1,4%, para US$ 63,83; a platina avançava 1,6%, para US$ 1.780,55; e o paládio ganhava 2%, para US$ 1.295.