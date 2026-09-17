Presidentes dos Emirados e do Senegal discutem fortalecimento das relações bilaterais

ABU DHABI, 17 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu o presidente do Senegal, Bassirou Diomaye Faye, que faz uma visita de trabalho ao país.

Mohamed bin Zayed deu as boas-vindas a Faye e manifestou a expectativa de que a visita contribua para ampliar a cooperação entre os dois países em benefício de suas populações.

Os dois presidentes discutiram as relações entre Emirados e Senegal e oportunidades de fortalecê-las, sobretudo nas áreas de investimentos, economia e desenvolvimento, em apoio aos objetivos comuns dos dois países.

A reunião também abordou a Conferência das Nações Unidas sobre a Água de 2026, que será copresidida por Emirados e Senegal no fim deste ano. Os dois líderes destacaram a visão comum sobre a questão da água e outras prioridades relacionadas ao tema e ressaltaram sua importância para o desenvolvimento dos dois países e em âmbito global.

Os presidentes também discutiram questões regionais e internacionais de interesse comum.

Mohamed bin Zayed reafirmou o compromisso dos Emirados de ampliar a cooperação com países do continente africano, entre eles o Senegal, seguindo a política de longa data do país de desenvolver parcerias voltadas ao progresso e à prosperidade.

A reunião contou com a presença de xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial; xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Dhafra; xeique Hamed bin Zayed Al Nahyan; xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e dos Mártires; xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro da Tolerância e Coexistência; xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados, além de xeiques, ministros e outras autoridades.