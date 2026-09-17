Príncipe herdeiro de Abu Dhabi preside primeira reunião do Conselho Executivo com uso de IA com agente autônomo

ABU DHABI, 17 de setembro de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidiu uma reunião da entidade que, pela primeira vez, usou uma plataforma de inteligência artificial com agentes autônomos para apoiar discussões baseadas em análises e decisões orientadas por dados.

Com o AI Committee System, plataforma de IA com agentes autônomos, o Conselho analisou projetos e programas governamentais voltados a aumentar a eficiência da administração pública e melhorar os serviços à população e os equipamentos públicos.

Khaled bin Mohamed determinou a ampliação da Estratégia de Qualidade de Vida de Abu Dhabi após os resultados da primeira fase, que incluiu a conclusão de mais de 60 grandes projetos no valor de mais de 12 bilhões de dirhams (cerca de US$ 3,27 bilhões). As obras fazem parte de um programa mais amplo, já aprovado, de 42 bilhões de dirhams (cerca de US$ 11,44 bilhões). Em dois anos, o Índice de Conclusão dos Distritos de Abu Dhabi subiu de 67% para 84%.

A segunda fase da estratégia, prevista para durar cinco anos, pretende mudar o foco da oferta de equipamentos e serviços comunitários para a melhoria de sua qualidade e eficiência operacional. O planejamento será orientado por dados e projeções, com investimentos públicos direcionados às prioridades de maior impacto. A iniciativa também busca ampliar as parcerias entre os setores público e privado e transformar as necessidades das áreas residenciais em oportunidades de investimento em equipamentos e serviços de infraestrutura social.

A reunião analisou ainda os resultados do projeto Creches Al Ghad, que já matriculou 3.253 crianças em dez unidades de Abu Dhabi e Al Ain. Filhos de mães que trabalham representam 80% dos alunos. O projeto também contribuiu para fortalecer o aprendizado da língua árabe e identificar e atender precocemente necessidades de desenvolvimento e comportamento das crianças.

Khaled bin Mohamed aprovou a ampliação das Creches Al Ghad, cuja capacidade passará de 3.000 para 12 mil vagas até 2029, com unidades em Abu Dhabi, Al Ain e Al Dhafra. A expansão deverá criar mais de 1.000 postos de trabalho adicionais para mulheres emiradenses no setor de primeira infância.

O príncipe herdeiro também aprovou o lançamento do Programa de Abu Dhabi para o Futuro da Saúde Reprodutiva. Segundo Khaled bin Mohamed, investir nessa área significa investir na saúde e no bem-estar das próximas gerações e faz parte dos esforços de Abu Dhabi para integrar assistência médica avançada, pesquisa, inovação e profissionais especializados. Coordenado pelo Departamento de Saúde de Abu Dhabi, o programa pretende desenvolver um sistema integrado de saúde reprodutiva para homens e mulheres, com atendimento que abrange prevenção e cuidados antes da concepção, exames genéticos, diagnóstico e tratamento da fertilidade e técnicas de reprodução assistida.

A meta é elevar a taxa de sucesso da fertilização in vitro para 80% até 2030, com o uso de medicina de precisão, genômica, inteligência artificial e pesquisa científica. O objetivo é aumentar a precisão dos diagnósticos e os resultados dos tratamentos e permitir um atendimento mais personalizado.

Khaled bin Mohamed também analisou os avanços na inclusão do ensino de inteligência artificial nos currículos das escolas privadas do emirado. A iniciativa busca preparar os alunos com conhecimentos e habilidades para o futuro, com aprendizado de IA desde a educação infantil até o 12º ano.

Nos primeiros anos, o programa prioriza atividades práticas e interativas para desenvolver conhecimentos básicos sem depender de telas ou tablets. Ao mesmo tempo, prevê a capacitação de professores para integrar a inteligência artificial às práticas de ensino, em colaboração com instituições acadêmicas especializadas.

Usado pela primeira vez em uma reunião do Conselho Executivo, o AI Committee System analisa previamente as propostas e os temas da pauta e prepara resumos executivos para cada item.

Durante as reuniões, a plataforma fornece em tempo real análises e perguntas geradas por inteligência artificial para apoiar as discussões, verificar informações e ajudar na elaboração de observações e recomendações baseadas em dados. O sistema também permite rastrear os resultados e as decisões até os documentos que lhes deram origem.

A plataforma ainda acompanha o andamento das reuniões em tempo real, prepara relatórios analíticos detalhados e atas e reúne as recomendações e providências necessárias. O objetivo é facilitar o acompanhamento das decisões, acelerar sua execução e deixar mais claras as responsabilidades dos órgãos e comitês envolvidos.