Mansour bin Zayed se reúne com presidente do Senegal

ABU DHABI, 17 de setembro de 2026 (WAM) — O vice-presidente e vice-primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se em Abu Dhabi com o presidente do Senegal, Bassirou Diomaye Faye, durante a visita do líder senegalês ao país.

Mansour bin Zayed e Faye discutiram oportunidades para ampliar a cooperação em áreas prioritárias, sobretudo investimentos e desenvolvimento, e formas de fortalecer a parceria entre os dois países em benefício de seus interesses e de suas populações. Os dois também discutiram questões de interesse comum.