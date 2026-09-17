Sexto avião de ajuda dos Emirados chega ao Nepal e eleva assistência a 245 toneladas

KATMANDU, 17 de setembro de 2026 (WAM) — O sexto avião com ajuda humanitária dos Emirados Árabes Unidos chegou ao Nepal nesta quinta-feira (17) com 25 toneladas de alimentos e roupas, elevando para 245 toneladas o total de assistência enviada pela ponte aérea dos Emirados às pessoas afetadas pelas enchentes e deslizamentos de terra.

O avião foi recebido pelo embaixador dos Emirados no Nepal, Abdulla Saeed Al Shamsi.

A remessa faz parte dos esforços humanitários dos Emirados para fornecer suprimentos essenciais às famílias afetadas e apoiar o Nepal na resposta às consequências do desastre.

Com a chegada do avião, a Equipe de Busca e Resgate dos Emirados encerrou sua missão no Nepal e deixou o país também nesta quinta-feira. O trabalho incluiu operações de busca e levantamentos técnicos e aéreos nas áreas atingidas. Em coordenação com as autoridades nepalesas, a equipe contribuiu para localizar 18 pessoas desaparecidas.

Al Shamsi também acompanhou a despedida das equipes de busca e resgate e de ajuda humanitária.

Hammoud Al Afari, diretor das Operações de Ajuda dos Emirados, afirmou que a chegada do sexto avião demonstra a continuidade do apoio ao povo nepalês e dos esforços para atender às necessidades das pessoas afetadas.

De acordo com Al Afari, a Equipe de Busca e Resgate concluiu sua missão, enquanto a equipe de ajuda humanitária dos Emirados permaneceria no país para continuar a distribuição de assistência e executar um programa de recuperação inicial em coordenação com as autoridades nepalesas.

A próxima etapa se concentrará nesse programa, que prevê apoio à construção de pontes, oferta de moradias para famílias deslocadas e recuperação de serviços essenciais e meios de subsistência. As ações buscam ajudar a restabelecer a normalidade nas áreas atingidas, de acordo com as prioridades e necessidades identificadas em campo e em coordenação com as autoridades nepalesas.