Câmara de Ras Al Khaimah discute ampliação de laços econômicos com República Dominicana

RAS AL KHAIMAH, 17 de setembro de 2026 (WAM) — A Câmara de Comércio e Indústria de Ras Al Khaimah discutiu formas de ampliar a cooperação econômica e identificar oportunidades de investimento com a República Dominicana, com o objetivo de estimular novas parcerias entre empresas dos dois países.

As discussões ocorreram durante uma reunião entre Rashid Khalfan Al Nuaimi, diretor-geral da Câmara de Ras Al Khaimah, e Renso Antonio Herrera Franco, embaixador da República Dominicana nos Emirados Árabes Unidos.

Os dois discutiram formas de incentivar empresas a estabelecer novas parcerias comerciais e de investimento em diferentes setores. Também destacaram a importância de promover visitas recíprocas de delegações comerciais e de investimentos nos próximos meses para ampliar o contato direto entre empresas e instituições econômicas de Ras Al Khaimah e da República Dominicana.