Câmara de Ras Al Khaimah discute ampliação de laços econômicos com República Dominicana

Câmara de Ras Al Khaimah discute ampliação de laços econômicos com República Dominicana

RAS AL KHAIMAH, 17 de setembro de 2026 (WAM) — A Câmara de Comércio e Indústria de Ras Al Khaimah discutiu formas de ampliar a cooperação econômica e identificar oportunidades de investimento com a República Dominicana, com o objetivo de estimular novas parcerias entre empresas dos dois países.

As discussões ocorreram durante uma reunião entre Rashid Khalfan Al Nuaimi, diretor-geral da Câmara de Ras Al Khaimah, e Renso Antonio Herrera Franco, embaixador da República Dominicana nos Emirados Árabes Unidos.

Os dois discutiram formas de incentivar empresas a estabelecer novas parcerias comerciais e de investimento em diferentes setores. Também destacaram a importância de promover visitas recíprocas de delegações comerciais e de investimentos nos próximos meses para ampliar o contato direto entre empresas e instituições econômicas de Ras Al Khaimah e da República Dominicana.